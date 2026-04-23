La squadra di mister Inzaghi prosegue la preparazione in vista della gara contro la Reggiana.
Palermo
Palermo, il report dell’allenamento odierno
Il Palermo di Inzaghi prosegue la preparazione con un allenamento mattutino incentrato su lavoro tattico e calci piazzati.
IL REPORT
"Allenamento mattutino per il Palermo di Filippo Inzaghi, che ha svolto una seduta incentrata sul lavoro tattico. Dopo il riscaldamento con i torelli, la squadra ha affrontato un’esercitazione sulla fase offensiva. In chiusura, spazio ai calci piazzati a favore."
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