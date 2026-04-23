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Palermo, il report dell’allenamento odierno

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Il Palermo di Inzaghi prosegue la preparazione con un allenamento mattutino incentrato su lavoro tattico e calci piazzati.
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La squadra di mister Inzaghi prosegue la preparazione in vista della gara contro la Reggiana.

IL REPORT

"Allenamento mattutino per il Palermo di Filippo Inzaghi, che ha svolto una seduta incentrata sul lavoro tattico. Dopo il riscaldamento con i torelli, la squadra ha affrontato un’esercitazione sulla fase offensiva. In chiusura, spazio ai calci piazzati a favore."

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