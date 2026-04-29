Palermo, già 25.148 per il Catanzaro: boom anche per la semifinale playoff

Il Palermo ha comunicato il numero dei biglietti venduti ad oggi per la sfida contro il Catanzaro e anche della prelazione in vista della semifinale playoff

Il Palermo comunica che sono già 25.148 i tifosi pronti per la sfida di venerdi 1 maggio in programma alle ore 15:00 contro il Catanzaro. Inoltre, sono 8.644 i cuori rosanero che hanno già esercitato la prelazione per garantirsi un posto in vista della semifinale playoff.