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Palermo, già 25.148 per il Catanzaro: boom anche per la semifinale playoff

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Il Palermo ha comunicato il numero dei biglietti venduti ad oggi per la sfida contro il Catanzaro e anche della prelazione in vista della semifinale playoff
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Il Palermo comunica che sono già 25.148 i tifosi pronti per la sfida di venerdi 1 maggio in programma alle ore 15:00 contro il Catanzaro. Inoltre, sono 8.644 i cuori rosanero che hanno già esercitato la prelazione per garantirsi un posto in vista della semifinale playoff.

Un Barbera ancora una volta pronto a vestirsi di passione.

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