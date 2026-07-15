Guarda live la prima amichevole della squadra di Pippo Inzaghi

- Palermo

Rosanero in campo per la prima amichevole stagionale, contro il Gherdeïna. QUI la prima formazione scelta da Inzaghi.

ECCO LA DIRETTA

Inzaghi

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