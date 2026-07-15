Le scelte di Inzaghi per la prima amichevole dei rosanero.
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Questa la formazione ufficiale del Palermo che affronterà il Gherdëina nel test amichevole in programma oggi alle ore 17.30 al Centro Sportivo Mulin da Coi:
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 6 Gomes, 13 Bani (C), 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 23 Hernani, 24 Estevez, 84 Cassandro, 96 Magnani.
A disposizione: 12 Nespola, 63 Balaguss, 5 Palumbo, 8 Segre, 10 Ranocchia, 11 Gyasi, 14 Vasic, 18 Avena, 27 Pierozzi, 29 Peda, 30 Bertolino, 32 Ceccaroni, 35 Sciortino, 78 Balsamo, 80 Squillacioti, 99 Anghileri.
Allenatore: Inzaghi.
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