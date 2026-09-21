Il pareggio casalingo contro il Pisa ha chiuso la prima tranche di gare con un bilancio più che positivo. Il Mantova sta proseguendo quanto fatto nella scorsa stagione, soprattutto nel girone di ritorno. L'arrivo di Modesto ha cambiato gli obiettivi e la visione del club virgiliano. Sulla salvezza è intervenuto anche Leandro Rinaudo, direttore sportivo del club nella scorsa stagione, durante l'evento R Star Palermo Football Meeting. Ecco le sue dichiarazioni.

Che tipo di impresa è stata?

"È successo tutto in fretta. Siamo partiti con una convinzione tale di farcela, nonostante eravamo preoccupati per la situazione in classifica, complessa, ed è stato un lavoro capillare fin dai primi giorni, con l’appoggio di un presidente che mi ha fatto lavorare ed essere me stesso, e si è arrivato ad un obiettivo incredibile."

"Quando lotti per non retrocedere ogni partita vivi un dramma sportivo" - prosegue Rinaudo - "devi essere bravo a trasferire a chi hai vicino quella positività per crederci fino a quando non abbiamo toccato la quota salvezza con la vittoria contro il Monza. Lo scorso anno si è lottato con società importanti come Spezia e Bari, con una lotta abbastanza serrata”