Palermo, duello a distanza col Savoia: niente contemporaneità. Rosanero in campo alle 15, bianchi alle 14.30

“La guerra degli orari prosegue, stavolta col Palermo in posizione di «vantaggio». Dopo 23 giornate di campionato, per la prima volta, saranno i rosa a conoscere il risultato finale del Savoia a partita in corso“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della sfida a distanza tra i rosanero ed i bianchi. Il Palermo ha chiesto ed ottenuto lo spostamento alle 15 della gara contro la Cittanovese, stessa cosa accaduta contro l’FC Messina, mentre i campani giocheranno alle 14.30: per la prima volta in stagione, quindi, la formazione di Pergolizzi conoscerà il finale della gara dei bianchi, che affrontano il Roccella, a match in corso.

“Ma le richieste di rinvio del Palermo non si fermano qui: il Licata ha già annunciato che la sfida con i rosanero della 25a giornata (in programma il 23 febbraio) si giocherà alle 15. In quella data, il Savoia sarà impegnato in casa dell’Fc Messina, che giusto una settimana fa ha accordato al Palermo la possibilità di scendere in campo mezz’ora dopo. Dovesse fare lo stesso con i campani, le due pretendenti alla promozione in C si sfideranno a distanza senza discrepanze di orario“, conclude il quotidiano.