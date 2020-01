Napoli, Milik esalta i tifosi azzurri: “Se siamo in semifinale è grazie a tutti voi”

Il Napoli è in semifinale di Coppa Italia.

E’ bastato un gol per tornare a fare sorridere il Napoli di Gennaro Gattuso, impostosi sulla Lazio con il risultato di 1-0 nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia andata in scena ieri sera nell’impianto sportivo azzurro. Una vittoria che interrompe la striscia negativa dei partenopei al “San Paolo”, scacciando così i fantasmi della crisi. Risultato arrivato al termine di un match combattutissimo e ricchi di colpi di scena, ma sempre accompagnato dal calore della tifoseria napoletana. Lo sa Arkadiusz Milik che, proprio a margine della sfida contro i biancocelesti, ha voluto ringraziare i supporters azzurri con un messaggio speciale condiviso attraverso il proprio profilo Instagram.

“Novanta minuti di cori, di sostegno, di incitamento. Se siamo in semifinale e’ grazie a tutti noi e a tutti voi. Insieme. Siete la nostra carica”.

