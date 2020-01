Napoli, la carica di Milik: “Dieci anni di sudore, gioie e dolori. Pronto per scrivere nuove pagine, vi dico cosa spero”

Arek Milik scalda i motori.

Archiviato il girone di andata e le vacanze natalizie, per i club di Serie A, è tempo di tornare in campo per la 18^ giornata di campionato. Lo sa il centravanti azzurro, Arek Milik, deciso a dare una scossa a tutta la squadra dopo un periodo complicato vissuto dal club e culminato con l’esonero del tecnico Carlo Ancelotti. Il polacco, che fino ad oggi ha collezionato ben 9 reti, ha voluto diffondere un messaggio attraverso il proprio profilo Instagram in cui ha stilato un breve bilancio dell’ultimo decennio spendendo inoltre significative parole in vista del girone di ritorno.

“2010-2020: dieci anni che mi hanno portato ad essere quello che sono oggi, tra sudore, gol, gioie e dolori. Sono pronto per scrivere pagine nuove, speriamo vincenti, insieme a voi…ricominciamo”.

[embedcontent src=”instagram” url=”