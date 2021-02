Napoli-Benevento, niente dichiarazioni nel post-gara: silenzio stampa azzurro anche dopo il 2-0 al ‘Maradona’. La situazione

Prosegue il silenzio stampa del Napoli.

Il Napoli conquista tre punti in casa contro il Benevento e si avvicina alla zona Champions League. A decidere le reti di Mertens e Politano, che permettono agli azzurri di aggiudicarsi il derby campano contro i giallorossi e di centrare l’aggancio alla Lazio. Tre punti importanti per la formazione di Gattuso che, nonostante la vittoria di questa sera, non ha rilasciato interviste nel post-gara. Prosegue dunque la linea della società, dopo aver parlato in occasione della sfida di Europa League contro il Granada nel rispetto delle regole UEFA, è tornato il silenzio stampa.