La panchina del Monza rimane un punto interrogativo. Le dimissioni di Bianco, precedute dall'addio del DS Nicolas Burdisso, hanno costretto i brianzoli a ritornare in maniera attiva nel mercato, in modo tale da poter preparare al meglio l'organigramma tecnico della squadra, pronta ad affrontare il prossimo campionato di Serie A. Lotteria di nomi per il sostituto di Bianco, in cui sembra emergere il nome di Ivan Juric. Più defilati profili che i brianzoli hanno contattato da tempo, come Gilardino o Vanoli.

La scelta

Secondo quanto riportato da Luca Cerchione, il Monza ha individuato in Juric la prima scelta per la panchina. Reduce da esperienze piuttosto negative, il croato ha voglia di rivalsa e vuole tornare in pista il prima possibile. Il viaggio all'estero, al Southampton in Inghilterra, non ha portato risultati concreti, così come il ritorno in Italia, in quel di Bergamo. A Monza, Juric avrebbe la possibilità di rimettersi in gioco, lavorando sulle sue idee che ben si amalgamano con la rosa dei biancorossi: difesa a tre, esterni di spinta e copertura, tridente offensivo con una punta e assaltatori alle spalle. Al momento non risultano passi avanti decisivi nella trattativa, ma la prima idea del Monza è Ivan Juric.

Il cast

Oltre Juric, la dirigenza ha contattato anche Gilardino e Vanoli. Con il primo i contatti si stavano intensificando negli scorsi giorni, ma al momento c'è una fase di stallo. Anche Gila è reduce da un'esperienza poco felice, a Pisa, e al momento è corteggiato da squadre di A e B, ma nessuna ha ancora affondato il colpo. Vanoli ha salutato Firenze una settimana fa, spianando la strada all'arrivo di Fabio Grosso, e adesso è in attesa di un progetto di alto livello. Al momento con il Monza c'è stato qualche incontro, ma senza alcun accordo.

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