Il futuro di Paolo Bianco al Monza è tutt'altro che deciso. Le versioni divergono, perché l'AD dei brianzoli, Mauro Baldissoni, ha sempre espresso la totale fiducia nell'allenatore, specialmente dopo aver vinto i play-off contro il Catanzaro. Al momento, però, non risulta alcuna conferma ufficiale da parte del Monza, che è pronto a sedersi a tavolino con l'allenatore per chiarire in maniera netta il futuro.

La conferma di Baldissoni

Intervistato al Festival della Serie A di Parma, Baldissoni ha sottolineato la voglia di proseguire con Bianco anche in Serie A, raccontando anche un retroscena legato alla vecchia società. Bianco fu ingaggiato dalla vecchia dirigenza (Fininvest, ndr.) e ufficializzato prima del cambio al vertice. La nuova società, come raccontato da Baldissoni, ha scelto di dare fiducia a Bianco nel corso della stagione, e adesso vorrebbe tenerlo anche in A. Bianco, d'altro canto, starebbe riflettendo sul futuro, dato che le offerte dalla Serie B non mancano.

Lunedì l'incontro

Il futuro di Bianco, e della panchina del Monza, sarà chiarito lunedì, quando le due parti si incontreranno e decideranno se proseguire o procedere con la separazione. Al momento, i contatti tra Bianco e la società sono andati avanti in maniera positiva, quindi è molto probabile che alla fine si proseguirà insieme anche in Serie A.

Il Monza farà il suo esordio a San Siro, contro i campioni d'Italia dell'Inter. Lunedì si scoprirà se Bianco sarà in panchina nel match inaugurale della prossima Serie A.

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