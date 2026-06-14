Il Modena vuole Hernani Jr. La società emiliana sogna in grande in vista della prossima stagione, dopo aver concluso la stagione con una pesante sconfitta contro la Juve Stabia ai play-off, non tanto per il risultato (0-1) ma per la sensazione di pancia piena che i canarini hanno palesato nella fase clou della stagione. La scelta dell'esonero di Sottil, il cambio con Daniele Galloppa, porta con sé una voglia di alzare l'asticella, a cominciare dal calciomercato. Il sogno si chiama Hernani.

Ambizione

Il mercato del Modena si preannuncia ambizioso, a giudicare dai primi nomi che circolano intorno alla società canarina. Il nome di Hernani Jr. è soltanto l'ultimo, probabilmente il più "grosso" se si guarda il curriculum. Hernani ha conquistato la Serie A, per l'ennesima volta, con la maglia del Monza. Decisivo nei play-off, quando la palla ha cominciato a scottare, proprio quei frangenti che il Modena ha pagato molto presto. Hernani potrebbe rimanere in Brianza per giocarsi le sue carte in Serie A, ma all'età di 32 anni chissà che la voglia di rimanere un protagonista della Serie B non prevalga. Il Modena ci pensa, e sono stati avviati i primi contatti con il Monza. Seguiranno aggiornamenti, si attende un feedback da parte del brasiliano circa la destinazione, ma rimane il fatto che il Modena vuole spingersi oltre il semplice piazzamento dei play-off.

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