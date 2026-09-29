di Dennis Rusignuolo

Mancava soltanto l'annuncio per dare il via a quella che si può definire una giostra degli allenatori. La maxi-sosta continua a mietere vittime sulle panchine di Serie B, scatenando un effetto domino che ha portato già due cambi nel giro di pochi giorni. La notizia dell'ultima ora è l'esonero di Gabriele Cioffi dalla panchina della Carrarese. Il club apuano ha ufficializzato la separazione con l'ex tecnico dell'Udinese, su cui grava un brutto avvio di stagione (1 punto in 5 gare e ultimo posto in classifica). La caccia al sostituto, però, sembra già chiusa...

UNA QUESTIONE TRA TOSCANE - Cioffi è il secondo cambio di guida tecnica della Serie B, preceduto di pochi giorni dalle dimissioni di Pagliuca dalla panchina dell'Empoli. Alla voce si può aggiungere anche l'esonero di Fabio Grosso in Serie A, sulla panchina della Fiorentina, segno di un vento di cambiamento che soffia particolarmente forte dalle parti della Toscana. Pagliuca lascia l'Empoli per la seconda volta, di nuovo in corsa dopo l'esonero della passata stagione. Non si hanno conferme, né motivazioni ufficiali, sulla scelta del tecnico di Cecina di lasciare la panchina dei biancoblù, ma il suo futuro sembra essere legato alla Serie B. L'esonero di Cioffi spalanca le porte della panchina apuana a Pagliuca, che sembra essere il prescelto della dirigenza della Carrarese.

E AD EMPOLI? - Il cast per la panchina dell'Empoli sembra giungere a una conclusione. La dirigenza ha individuato in Matteo Andreoletti il profilo ideale, e le parti starebbero limando gli ultimi dettagli prima di poter ufficializzare l'accordo. Andreoletti ritorna in corsa dopo l'esperienza a Padova. Il tecnico dovrebbe essere annunciato nella giornata di domani, pronto per lavorare in vista del match di campionato contro il Palermo. Dal Palermo....al Palermo, dato che la sua avventura sulla panchina biancoscudata terminò dopo la sconfitta casalinga contro i rosanero.