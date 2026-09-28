Il Corriere dello Sport, con un articolo firmato, fa il punto sulla preparazione delin vista della ripresa del campionato. Dopo il giorno di riposo, la squadra ha ripreso gli allenamenti aumentando progressivamente i carichi in vista della trasferta didel 10 ottobre.

Buone notizie arrivano sul fronte degli infortunati. Nel corso della settimana potrebbero infatti tornare ad allenarsi con il gruppo sia Perin sia Hernani, entrambi alle prese con problemi muscolari. Il portiere ha accusato un sovraccarico alla gamba sinistra, mentre il trequartista ha avuto un problema alla gamba destra. Salvo imprevisti, entrambi dovrebbero essere nuovamente a disposizione di Inzaghi per la sfida del Castellani.

Dovrà invece attendere più a lungo Strefezza, fermato da una lesione al flessore della gamba sinistra. I tempi di recupero potrebbero aggirarsi intorno ai tre mesi, motivo per cui il Palermo ha deciso di sostituirlo nella lista Over con Mazzitelli, arrivato da svincolato il 10 settembre.

Proprio Mazzitelli potrebbe essere uno dei protagonisti dei prossimi giorni. Il Palermo non esclude infatti di organizzare a Torretta un’amichevole o un test in famiglia, anche con l’obiettivo di permettere al nuovo centrocampista di mettere minuti nelle gambe e inserirsi ulteriormente nei meccanismi della squadra.

Fonte: Corriere dello Sport