Il Tuttosport dedica un approfondimento alla storia di, arrivato alcome terzo portiere e diventato protagonista in questo avvio di stagione. Le sue prestazioni, sottolinea il quotidiano, rappresentano anche una dimostrazione della profondità dell’organico rosanero, considerando chesi è trovato a giocare diverse partite a causa dei problemi fisici di

Il giovane portiere è figlio di Marco Fortin, ex estremo difensore classe 1974, autore di una carriera che lo ha portato a vestire le maglie di Treviso, Siena, Cagliari e Vicenza, oltre all’esperienza in Grecia con l’Aek Larnaca. Entrambi hanno inoltre scelto il numero 14, un omaggio al cognome “Fortin”, che in inglese richiama proprio quel numero.

Mattia Fortin è cresciuto nel settore giovanile del Padova e, a 20 anni, è stato mandato in prestito al Legnago per accumulare esperienza. Tornato alla base, è stato protagonista della promozione in Serie B del Padova nella stagione 2024/25, chiudendo il campionato con 38 presenze, appena 24 gol subiti e 17 partite concluse con la porta inviolata.

Nell’estate 2025 il portiere è passato al Lens, dove però ha trovato meno spazio, prima di tornare al Padova e debuttare in Serie B. Il club francese ne ha mantenuto il controllo e, nell’estate successiva, lo ha mandato in prestito al Palermo, che ha ottenuto anche un diritto di riscatto. Secondo il valore riportato da Transfermarkt nell’articolo, il cartellino di Fortin sarebbe attualmente valutato 2,2 milioni di euro.

Gli infortuni di Perin e Joronen hanno accelerato il suo inserimento e Fortin ha già collezionato cinque presenze, due delle quali in Coppa Italia. In tutte le occasioni, il portiere si è distinto per le proprie prestazioni, contribuendo al percorso del Palermo, ancora imbattuto e al comando della Serie B al momento dell'articolo.

Tra le partite ricordate da Tuttosport c’è soprattutto l’1-1 contro l’Avellino del 13 settembre. Nel finale Fortin è stato protagonista di diversi interventi che hanno impedito alla formazione irpina di trovare il gol della vittoria, confermando la sicurezza mostrata anche nelle altre uscite.

Il quotidiano sottolinea inoltre come il rendimento del giovane portiere permetta a Perin e Joronen di recuperare senza fretta. Per una squadra costretta a fare affidamento per diverse partite sul proprio terzo portiere, riuscire a ottenere prestazioni di questo livello rappresenta un elemento importante. Fortin, oltre alla sicurezza tra i pali, viene descritto come un portiere dotato di una buona esplosività, caratteristica che secondo l’articolo lo distingue anche dal padre.

Il suo futuro potrebbe essere quindi strettamente legato a quanto spazio riuscirà a trovare nel corso della stagione. Se continuerà a essere protagonista, il Palermo potrebbe valutare concretamente il riscatto dal Lens e una sua permanenza anche in caso di promozione in Serie A. Un'eventualità che permetterebbe a Fortin di proseguire la propria crescita proprio nel club nel quale si è messo in evidenza a livello nazionale.

Fonte: Tuttosport