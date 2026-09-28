Il Corriere dello Sport analizza il nuovo volto del, molto diverso rispetto alla squadra della scorsa stagione, quando i clean sheet erano una costante. I rosanero avevano chiuso l’annata precedente con 19 partite senza subire gol tra campionato, Coppa Italia e playoff, mentre in questo avvio di stagione la situazione è cambiata: l’unica porta inviolata è arrivata all’esordio contro la

Nelle quattro gare successive di campionato, infatti, prima Perin e poi Fortin hanno dovuto raccogliere complessivamente cinque palloni dalla propria porta. A questi si aggiungono i due gol incassati contro il Mantova in Coppa Italia. Un dato che evidenzia il cambiamento rispetto alla passata stagione, quando soltanto in due occasioni il Palermo aveva subito reti per quattro partite consecutive.

Il rovescio della medaglia è una squadra che riesce a trovare la via del gol con grande continuità. Il Palermo è andato a segno in tutte le sette gare ufficiali disputate finora tra campionato e Coppa e, secondo il quotidiano, avrebbe potuto segnare ancora di più. Allo stesso tempo, però, anche gli avversari hanno avuto diverse opportunità, trovando sulla propria strada gli interventi decisivi prima di Perin e soprattutto di Fortin.

Il nuovo Palermo di Pippo Inzaghi sembra quindi essere stato costruito con un'idea precisa: cercare di fare un gol in più dell'avversario. Il passaggio alla difesa a quattro ha modificato inevitabilmente gli equilibri, con due centrali anziché tre e maggiori rischi quando gli avversari riescono a ripartire velocemente. Una scelta comunque studiata dalla società e dall’allenatore fin dall’estate, puntando su una rosa ricca di giocatori tecnici e di qualità.

L’obiettivo è avere il controllo del gioco per gran parte della partita e trasformare in gol il maggior numero possibile di occasioni. La sosta potrebbe consentire a Inzaghi di studiare eventuali contromisure per rendere la squadra più equilibrata, anche valutando, quando necessario, l’inserimento di un centrocampista con caratteristiche maggiormente difensive.

L’impressione del Corriere dello Sport è però che la natura stessa della rosa porti il Palermo a essere una squadra più orientata alla produzione offensiva che alla ricerca sistematica della porta inviolata. Un “rischio calcolato” che, almeno finora, ha dato risultati positivi in termini di classifica. I tifosi dovranno quindi abituarsi a partite probabilmente più aperte e combattute rispetto alla scorsa stagione, con maggiori occasioni da una parte e dall’altra.

Spazio infine anche alla festa per Fabrizio Miccoli, che sabato sera ha riempito il Barbera con circa 15 mila spettatori. Il “Miccoli Legends Game” ha permesso di raccogliere 20 mila euro destinati alla realizzazione di un campo polivalente alla Kalsa, quartiere legato alla figura di Giovanni Falcone. In campo il Team Miccoli ha superato 6-0 la Nazionale Artisti Tv, con le reti di Miccoli, autore del secondo gol, Amauri, protagonista di una doppietta, Balzaretti, Diego Miccoli e Drillionaire. Alla serata ha preso parte anche Pippo Inzaghi, che ha giocato i primi 20 minuti in attacco.

Fonte: Corriere dello Sport