Il Giornale di Sicilia, con un articolo firmato, analizza il rendimento deltra casa e trasferta, evidenziando come il cammino alrappresenti uno dei principali motivi per cui i sogni di gloria dei rosanero stanno prendendo sempre più quota. Connella gestione, il rendimento interno è infatti particolarmente positivo, mentre in trasferta il bottino è di 30 punti in 21 gare.

La differenza tra i due percorsi resta quindi evidente e il calendario delle prossime settimane obbligherà il Palermo a migliorare il proprio rendimento lontano dal Barbera. Delle prossime sette partite di campionato, ben cinque saranno infatti disputate in trasferta. I rosanero potranno giocare davanti al proprio pubblico soltanto il 25 ottobre contro la Carrarese e il 1° novembre contro il Vicenza, prima di affrontare un nuovo periodo caratterizzato da impegni esterni.

I 13 punti conquistati nelle prime cinque giornate rappresentano comunque una base molto importante. Nelle prime due trasferte di campionato sono arrivati una vittoria ad Arezzo, decisa in pieno recupero dal gran gol di Augello, e un pareggio ad Avellino. Un rendimento che, secondo il quotidiano, dovrà però essere accompagnato da un numero crescente di successi esterni per permettere al Palermo di mantenere le proprie ambizioni.

Il primo appuntamento sarà a Empoli, sabato 10 ottobre, al rientro dalla sosta. La squadra toscana ha avuto un avvio altalenante e arriverà alla sfida in una situazione particolare dopo le dimissioni del tecnico Pagliuca. Una settimana più tardi, il 17 ottobre, i rosanero saranno invece di scena a Mantova, contro una delle squadre più positive di questo inizio di campionato. Gli uomini di Inzaghi, però, conoscono già l’avversario, avendolo battuto 5-2 in Coppa Italia, sebbene il risultato sia stato più ampio rispetto a quanto mostrato dalle due squadre in campo.

Dopo il ritorno al Barbera contro la Carrarese, arriverà una delle trasferte più impegnative del periodo: il 28 ottobre il Palermo farà visita al Pisa, diretta concorrente nella corsa alla promozione. I toscani hanno iniziato con qualche difficoltà, raccogliendo appena sette punti e subendo anche due sconfitte interne.

Dopo la sfida casalinga contro il Vicenza, il calendario proporrà altre due trasferte delicate. Il 6 novembre il Palermo affronterà l’Ascoli, neopromossa che ha sorpreso in positivo con 10 punti nelle prime giornate. Successivamente, nel weekend tra il 20 e il 22 novembre, ancora con data da definire, ci sarà la trasferta contro il Catanzaro, proprio la squadra che nella scorsa stagione aveva eliminato i rosanero in semifinale playoff.

Il confronto con il Catanzaro, sottolinea il Giornale di Sicilia, rappresenta perfettamente la differenza tra il Palermo casalingo e quello visto lontano dal Barbera. Al Ceravolo arrivò una prestazione negativa, mentre al ritorno la squadra di Inzaghi disputò una gara decisamente migliore senza però riuscire a ribaltare il 3-0 dell’andata.

Per puntare alla promozione, dunque, il Palermo dovrà riuscire a rendere più uniforme il proprio rendimento. La forza del Barbera e del pubblico rosanero ha rappresentato finora un fattore determinante, ma nelle prossime settimane la squadra dovrà dimostrare di poter mantenere la stessa qualità anche quando i propri tifosi saranno in minoranza o, in alcuni casi, non potranno essere presenti. In trasferta, conclude il quotidiano, sarà soprattutto la qualità della squadra a dover fare la differenza in un campionato di Serie B che può punire duramente ogni passo falso.

Fonte: Giornale di Sicilia