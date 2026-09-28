Il Giornale di Sicilia raccoglie le sensazioni di alcuni dei grandi ex rosanero presenti al, accomunati da una convinzione: ilha tutto ciò che serve per tornare in. Una speranza condivisa da chi, con la maglia rosanero, aveva già vissuto il massimo campionato e che oggi guarda con entusiasmo al percorso della squadra.

Tra i più convinti c’è Fabrizio Miccoli, che non nasconde nemmeno la propria disponibilità a ricoprire eventualmente un ruolo nella società in futuro. L’ex capitano ribadisce il proprio legame con il Palermo e spiega che sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa per il club. Prima, però, viene l’obiettivo della promozione: Miccoli vede attorno alla squadra un entusiasmo molto forte, un allenatore di livello come Inzaghi e una rosa che, a suo giudizio, ha qualcosa in più rispetto alle concorrenti. Per questo considera la Serie A un traguardo alla portata del Palermo in questa stagione.

Anche Ilicic, tornato al Barbera per la partita dell’addio di Miccoli, guarda con grande ottimismo al cammino della squadra. Lo sloveno racconta di seguire ogni tanto le partite del Palermo e di aver raccolto dalla gente del posto la sensazione che possa essere finalmente l’anno giusto. Il desiderio di Ilicic è che questa previsione possa diventare realtà, perché una piazza come Palermo, secondo l’ex rosanero, merita di tornare a giocare in Serie A.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Balzaretti, che ricorda con grande affetto gli anni vissuti in Sicilia. Per l’ex terzino, il periodo trascorso al Palermo è stato particolarmente importante e le emozioni della serata dedicata a Miccoli possono rappresentare un buon auspicio per la squadra attuale. Il legame con il club, sottolinea Balzaretti, è rimasto intatto per tutti gli ex protagonisti di quella generazione, che continuano a tifare affinché il Palermo possa tornare al più presto nella massima serie.

Più prudente Amauri, che evita di fare previsioni sul risultato finale della stagione ma si concentra sul rapporto con la tifoseria. L’attaccante brasiliano racconta l’emozione provata nel tornare a indossare la maglia del Palermo dopo tanti anni e nel giocare nuovamente al Barbera. I cori della Curva, racconta, continuano a trasmettergli una forte emozione nonostante siano trascorsi 18 anni dalla sua partenza.

Dal campo alla corsa verso la Serie A, dunque, il messaggio degli ex rosanero presenti al Miccoli Legends Game è chiaro: il Palermo attuale ha riacceso entusiasmo e speranze, mentre chi ha contribuito a scrivere la storia recente del club continua a guardare con affetto al cammino della squadra.

Fonte: Giornale di Sicilia