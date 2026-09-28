Il Corriere dello Sport racconta le ore delicate in casa, dove si va verso un cambio in panchina proprio in vista della sfida contro il. Dopo le tensioni emerse in seguito alla gara con il, il rapporto tra il club esembra ormai arrivato al capolinea. Nella giornata di oggi è previsto un incontro tra le parti per trovare una soluzione, con l’ipotesi dell’esonero e della risoluzione del contratto.

Nonostante nella mattinata di ieri siano arrivati nuovi attestati di stima da parte della squadra nei confronti dell’allenatore toscano, appare complicato ricucire il rapporto. La società avrebbe infatti già metabolizzato la decisione di separarsi da Pagliuca e sarebbe pronta a puntare su Matteo Andreoletti, nome già accostato all’Empoli durante l’estate.

Il profilo individuato è quello di un tecnico giovane, con idee e già protagonista di alcuni campionati importanti. Il riferimento principale è la promozione conquistata in Serie C con il Padova. In precedenza Andreoletti ha guidato anche Lecco e Pro Patria a livello giovanile, oltre a Seregno, Inverno, Sanremese e Benevento. Se oggi verrà raggiunto l’accordo per l’addio di Pagliuca, il nuovo allenatore potrebbe essere annunciato già in serata o al massimo nella giornata di domani.

Il cambio in panchina potrebbe quindi concretizzarsi pochi giorni prima della sfida con il Palermo, in programma il 10 ottobre. La squadra dell’Empoli potrebbe tornare ad allenarsi già domani sotto la guida del nuovo tecnico. Sul fronte degli indisponibili, dovrebbero invece lavorare a parte Stiven Shpendi, Matteo Egan e Salvatore Monaco, quest’ultimo impegnato in un lavoro differenziato.

Il quotidiano dedica spazio anche alla situazione della Carrarese, dove è a rischio la panchina di Gabriele Cioffi. Proprio Pagliuca sarebbe il principale candidato a sostituirlo in caso di esonero. In seconda battuta è emerso il nome di Leonardo Semplici, al momento davanti a Luca D'Angelo nelle preferenze. Più lontane, invece, le candidature di Roberto Breda e Fabrizio Castori.

Fonte: Corriere dello Sport