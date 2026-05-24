Manca solo la conclusione del Derby di Torino, cominciato con un'ora di ritardo in una situazione di assoluto caos e confusione, per mettere il sigillo finale al campionato di Serie A. Si sono conclusi da poco gli altri match in programma in questa domenica sera, e sono stati emessi praticamente tutti i verdetti. I bianconeri devono concludere la partita, ma sono già sicuri dell'Europa League. Retrocede la Cremonese.

Champions League

Oltre all'Inter campione d'Italia e al Napoli, vincente contro l'Udinese e sicuro del secondo posto, la Champions torna nella capitale, sponda giallorossa. A Verona la Roma si prende la Champions con un 2-0 perentorio e romantico. Ci pensa il solito Malen, ribattuta dopo aver sbagliato il rigore, ad aprire la contesa. A blindare la qualificazione è il bacio d'addio di El Shaarawy, in gol nell'ultima presenza in maglia giallorossa.

Serata di festa, e di storia, per il Como. Il successo roboante contro la Cremonese, abbinato ai vari incastri, spedisce i lariani in Champions League per la primissima volta nella loro storia. Una stagione clamorosa dei ragazzi di Fabregas, terminata con il miglior risultato possibile.

Europa League

A sorpresa va fuori dalla Champions il Milan. Un girone di ritorno horror culmina con l'uscita dalle prime quattro. Il Milan cade in casa contro il Cagliari, e sotto i fischi di San Siro conclude la stagione con la certezza di disputare l'Europa League. La squadra di Allegri rischia di finire al sesto posto, qualora la Juventus dovesse vincere il Derby contro il Torino.

In Europa League anche la Juventus. Qualunque sia il risultato del derby di Torino, la squadra di Spalletti disputerà l'Europa League.

Salvezza e Serie B

Il successo fragoroso del Como condanna la Cremonese alla B. Il Lecce batte il Genoa al Via Del Mare e fa esplodere la festa in Salento. I salentini, per la quarta stagione consecutiva, saranno in Serie A. Decisivo il gol di Banda, ma il Lecce avrebbe blindato la salvezza anche in caso di pari o sconfitta, visto il ko della Cremo.