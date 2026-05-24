Dopo un solo anno la Cremo ritorna in Serie B. Decisivo il poker subito allo Zini da un Como spettacolare, che vince - stravince - e vola in Champions League.

Adesso sono ufficiali le tre retrocesse dalla Serie A. Dopo Pisa e Verona, retrocesse da qualche giornata, si aggiunge la Cremonese. Ed è surreale pensare il tracollo avuto dalla squadra, specialmente se si analizza il primo scorcio di campionato in cui la Cremo sembrava pronta per blindare la salvezza con largo anticipo.

Una striscia interminabile di risultati negativi, pochissime vittorie e la scelta di cambiare allenatore in corsa. Giampaolo non è riuscito a portare a termine il suo obiettivo, e la bruttissima sconfitta contro un Como oggettivamente superiore, dall'inizio alla fine, mette il sigillo definitivo a una retrocessione che si è concretizzata negli ultimi mesi.

Si salva il Lecce di Eusebio Di Francesco. I salentini battono 1-o il Genoa e blindano la permanenza in massima serie. Per il quarto anno consecutivo.