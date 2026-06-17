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La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tra i nomi che stanno emergendo nelle valutazioni del tecnico bianconero c'è anche quello di Eljif Elmas, calciatore che l'allenatore conosce molto bene dai tempi dell'esperienza condivisa a Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esiste un concreto gradimento da parte dell'allenatore per il centrocampista macedone, che potrebbe diventare un'opzione interessante per il mercato juventino. Il legame tra Spalletti ed Elmas nasce durante gli anni trascorsi in azzurro, culminati con la conquista dello storico Scudetto nella stagione 2022/23. In quel gruppo il classe 1999 si era ritagliato un ruolo importante grazie alla sua capacità di interpretare più posizioni e di incidere sia da titolare sia a gara in corso. Una versatilità che continua a essere particolarmente apprezzata dall'attuale tecnico della Juventus.

Attualmente Elmas è in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia al Napoli, ma la sua situazione potrebbe presto diventare oggetto di valutazioni di mercato. Il macedone rappresenta infatti un profilo capace di offrire diverse soluzioni tattiche: può agire da mezzala, da esterno offensivo e persino sulla trequarti alle spalle degli attaccanti, caratteristiche che lo rendono particolarmente prezioso in un calcio sempre più dinamico e flessibile. Al momento non si registrano trattative concrete tra i club, ma il gradimento di Spalletti potrebbe trasformarsi in qualcosa di più nelle prossime settimane. La Juventus continua infatti a monitorare diverse opportunità e il nome di Elmas rientra tra quelli considerati funzionali al progetto tecnico.

Molto dipenderà dalle strategie di mercato dei bianconeri e dall'evoluzione della situazione del giocatore, ma il feeling tra Spalletti ed Elmas potrebbe rappresentare un fattore importante in vista dei prossimi mesi.

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