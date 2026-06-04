Il nome di Andrea Cambiaso torna a scaldare il mercato internazionale. Dopo essere stato accostato nei mesi scorsi a diversi top club europei come al Manchester City, il terzino della Juventus è finito ora nel mirino del Barcellona, che avrebbe iniziato a muovere i primi passi per valutare una possibile operazione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club catalano ha effettuato alcuni sondaggi esplorativi per il laterale bianconero, raccogliendo informazioni sulla situazione del giocatore e sui possibili margini di manovra. Al momento non si parla ancora di una trattativa vera e propria, ma l'interesse dei blaugrana viene considerato reale e meritevole di attenzione.

Il profilo di Cambiaso piace per diversi motivi. Il classe 2000 è infatti uno dei terzini più completi del panorama italiano, capace di giocare sia a destra sia a sinistra, oltre che in posizioni più avanzate. Una duttilità che si sposa perfettamente con le esigenze del calcio moderno e che negli ultimi anni gli ha permesso di diventare un punto di riferimento della Juventus e della Nazionale italiana. Arrivato a Torino nell'estate del 2022 dal Genoa, il giocatore ha inizialmente maturato esperienza in prestito al Bologna, prima di tornare in bianconero e conquistare progressivamente spazio e fiducia. Le ultime stagioni hanno certificato la sua crescita, trasformandolo in uno dei calciatori più affidabili e continui della rosa juventina.

Per il momento si resta nella fase dei contatti preliminari, ma il fatto che una società come il Barcellona abbia iniziato a muoversi conferma ancora una volta quanto sia cresciuta la considerazione attorno a Andrea Cambiaso.

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