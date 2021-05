Inter, Lukaku: “Ho realizzato un sogno. Rapporto con Conte? Nel 2019 gli scrissi..”

Parola a Romelu Lukaku.

Inter-Roma, Conte: “La Vittoria deve essere fissa nei nostri cervelli, abbiamo un obiettivo”

L’attaccante belga alla corte di Antonio Conte si è così espresso ai microfoni dei canali ufficiali del club nerazzurro alla vigilia del match contro la Roma di Paulo Fonseca: “Quando sono in campo a San Siro mi rendo conto di aver realizzato uno dei miei sogni di sempre: ho sempre voluto giocare per l’Inter. Vestire questa maglia è un orgoglio incredibile, vincere è qualcosa di grandioso. Io sono interista”.

Inter, Lautaro Martinez: “Speriamo che Conte rimanga. Rinnovo? Sono sicuro di una cosa”

Inter, Marotta: “Superlega? Discorso chiuso, ecco perché. Alla Juventus dico una cosa”

GOL PIU’ BELLO – “Scelgo il 3-0 segnato al Milan. Racchiude tutte le mie caratteristiche: la corsa, la potenza, la precisione. E ha avuto un significato profondo per me e per il nostro campionato”.

SCUDETTO – “Questa squadra ha vinto perché si è fortificata grazie ad uno spirito di gruppo eccezionale. La voglia di vincere ce la siamo trasmessa a vicenda. Il rapporto con Conte? Lo sapevo fin dall’inizio che ci sarebbe stato un rapporto speciale. Gli scrissi “arrivo’”nell’estate del 2019″.

Inter, senti Foschi: “Non paghi gli stipendi? Non sei in regola. Due anni fa a Palermo…”