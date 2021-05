Inter, senti Foschi: “Non paghi gli stipendi? Non sei in regola. Due anni fa a Palermo…”

Le dichiarazioni dell’ex dirigente del Palermo, Rino Foschi.

Nel corso del format radiofonico Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, è intervenuto l’ex direttore sportivo rosanero, per parlare dei casi del giorno in casa nerazzurra. Nonostante l’entusiasmo dopo la conquista del diciannovesimo scudetto in seno al club di Milano, il dirigente sportivo si è soffermato sulla situazione di bilancio non certo felice che vive la società guidata dal presidente Zhang. Un passivo che va oltre i duecento milioni di euro e sui mancati pagamenti degli stipendi. Concreta sembra la possibilità che qualche nome eccellente in seno alla compagine allenata da Antonio Conte, possa essere sacrificato per far respirare i bilanci delle casse nerazzurre. Foschi si è comunque limitato ad esprimere la sua opinione in merito alla gestione Suning negli ultimi mesi e a dare un giudizio complessivo a questa annata nerazzurra.

LO SCENARIO SOCIETARIO – “So che c’è un prestito che sta per arrivare, sono contento per loro ma il calcio oggi è questo. A volte si fanno dei programmi particolari ma poi ti trovi in difficoltà. Moratti partì facendo dei sacrifici, tanto che poi ha dovuto cedere l’Inter. Non è più il calcio che piaceva a noi, di 15-20 anni fa, non è più un calcio che piace. Le parole di Tinti su Bastoni e il suo rinnovo? Sicuramente è una persona seria, ha ragione a dire che non ci pensa. Un giovane che ha un contratto e gli va adeguato, invece poi si viene meno alla parola data. E’ tutta questione di business ora. Siamo in mano a dei fondi che guardano solo alla borsa, non gli interessa della passione”.

POSSIBILE PENALIZZAZIONE – “Mi dispiace, ma va così. Due anni fa a Palermo per difendere una città guardate cosa mi hanno fatto. Se uno non paga gli stipendi vieni penalizzato. Non hanno i soldi per pagare gli stipendi? Prendono un tecnico e dei giocatori pagandoli molti milioni e poi non hanno i soldi per pagarli? Per me se non paghi gli stipendi non sei in regola e lo Scudetto così lo vince realmente l’Atalanta“.

MAROTTA – “Marotta preoccupato? Fa il suo lavoro, non è preoccupato. Penso che sia il meno preoccupato ma si trova in una situazione particolare. ha portato un grande allenatore come stipendio e la cosa è andata comunque bene. Saranno più preoccupati i tifosi. Marotta ha fatto il suo dovere, ha portato a casa il campionato, cosa deve fare di più?”.

MILAN, DONNARUMMA E IL RINNOVO – “Penso che rimanga, si è tirata la corda ma credo che sia uno dei portieri più interessanti e il suo cammino credo sia questo. Per me hanno fatto male a decidere adesso, si doveva decidere tempo fa su di lui. E’ un ragazzo particolare, un ottimo portiere e una bandiera del Milan, gli ha fatto più male che bene questa situazione. Spero rimanga e che possa accontentarsi di quanto gli offrono”.