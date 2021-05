Inter, Marotta: “Superlega? Discorso chiuso, ecco perché. Alla Juventus dico una cosa”

Beppe Marotta ha voluto chiarire la posizione dell’Inter rispetto alla nuova competizione europea.

Juventus, Gravina avvisa: “Club bianconero fuori dalla Serie A se non lascia la Superlega”

Nelle ultime settimane fa sempre più discutere il caos legato alla Superlega, con diversi club che – seppur inizialmente coinvolti – si sono svicolati dal progetto. Tra queste anche l’Inter, che tramite l’autorevole figura del suo amministratore delegato ha voluto ribadire la visione del club nerazzurro in merito all’ormai nota questione.

Inter, Lautaro Martinez: “Speriamo che Conte rimanga. Rinnovo? Sono sicuro di una cosa”

A margine dell’assemblea della Lega Serie A, infatti, Marotta si è espresso in maniera piuttosto chiara sulla discussa questione. Ecco, di seguito, le sue forti dichiarazioni:“Abbiamo parlato di tematiche varie in un clima di grande cordialità. Abbiamo fatto un’analisi del calcio italiano in relazione a quello europeo, la conclusione è estremamente positiva e conciliativa in merito agli aspetti che avevano generato questo impasse. Anche il costo del lavoro sicuramente è una variante che incide molto nell’economia di bilancio, è un altro tema fondamentale per il futuro Superlega? Il discorso è stato archiviato. Tutti i partecipanti hanno comunque espresso la volontà di mettersi a disposizione per trovare un modello di sostenibilità. Juventus? Gli aspetti giuridici non competono di certo a me. Il tema Superlega è stato superato in un clima di grande cordialità”.