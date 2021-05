Inter, Lautaro Martinez: “Speriamo che Conte rimanga. Rinnovo? Sono sicuro di una cosa”

Lautaro Martinez parla del proprio futuro con la maglia dell’Inter.

L’attaccante argentino in forza ai nerazzurri è stato uno dei protagonisti della stagione degli uomini guidati da Antonio Conte che hanno trionfato in Serie A conquistando il loro 19° Scudetto. “Il Toro” deve ancora rinnovare il suo contratto con il club interista, prolungamento che arriverà nelle prossime settimane come conferma lo stesso calciatori nel corso dell’intervista rilasciata a Libero.

“Non so se è già il momento, ma stiamo lavorando con la proprietà, il mio procuratore parla con i dirigenti. L’accordo si troverà. Sono tranquillo, vivo giorno per giorno. E poi io sono troppo contento di essere qua, di far parte di questo progetto. Conte? Speriamo che rimanga, in questi due anni abbiamo tutti fatto dei grandi passi avanti. Se andasse via? Lui mi piace, ma se anche va via io sono un giocatore dell’Inter e continuerò a lavorare per l’Inter”.