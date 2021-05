Inter-Roma, Conte: “La Vittoria deve essere fissa nei nostri cervelli, abbiamo un obiettivo”

Dopo la vittoria con la Sampdoria, l’Inter non ha alcuna intenzione di arrestare la propria corsa.

Alla vigilia della sfida in programma a San Siro, tra Inter e Roma, il tecnico della compagine nerazzurra, Antonio Conte, ha parlato a Inter Tv per presentare il match contro la formazione capitolina di coach Paulo Fonseca, che a fine campionato lascerà il posto al suo successore José Mourinho. Di seguito le parole del mister della formazione milanese da poco laureatasi campione d’Italia che, dopo la vittoria del diciannovesimo Scudetto ed archiviati i festeggiamenti del caso, non intende lasciare per strada punti importanti in questo finale di stagione.