Termina oggi l'avventura di Oscar Hiljemark sulla panchina del Pisa. Lo svedese, ingaggiato lo scorso 3 febbraio, non è riuscito a guidare la squadra nerazzurra alla salvezza. Il passaggio da Gilardino a Hiljemark non ha portato risvolti positivi, né dal punto di vista dei risultati né dal punto di vista del gioco espresso. In Serie B, quindi, il Pisa cercherà un nuovo allenatore, e i nomi sono molteplici.

Il comunicato

"Il Pisa Sporting Club comunica di aver esonerato Oscar Hiljemark dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra.

La Società ringrazia l’allenatore e i suoi collaboratori, Fredrik Ahlstrand e Javier Agenjo, per il percorso professionale condiviso, augurando loro il meglio per il proseguimento della carriera."

Il sostituto

Fino a ieri circolava il nome di Paolo Bianco, ma l'incontro odierno con il Monza ha avuto esito positivo, e l'allenatore rimarrà in Brianza anche in Serie A. Il casting del Pisa si estende su profili di esperienza, pronti a guidare la squadra a una rapida risalita. Se la pista Bianco si è arenata, quella che porta a Fabio Pecchia si è riaccesa d'improvviso. La dirigenza lo ritiene un profilo di assoluta esperienza per la categoria, e apprezza le sue metodologie di lavoro con i giovani. Pecchia è seguito anche dal Modena, quindi il Pisa cercherà di chiudere la trattativa il prima possibile. Intanto la panchina, adesso, è libera...

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