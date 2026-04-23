Il Palermo comunica che il proprio rappresentante Simone Barone ha partecipato oggi a Perth alla conferenza di presentazione di “Calcio Italiano”, insieme alle Legends di Inter, Milan e Juventus.
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Il Palermo a Perth per “Calcio Italiano” con Simone Barone e le Legends della Serie A
Il Palermo ha partecipato a Perth alla presentazione di “Calcio Italiano” con Simone Barone e le Legends della Serie A.
Un evento importante per promuovere il calcio italiano in Australia e rafforzare il legame con le comunità di tifosi all’estero.
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