Svolta in arrivo in casa Padova: i biancoscudati si stanno muovendo in maniera energica per trovare l'allenatore giusto per il nuovo progetto che sta venendo su, e il casting sembra essersi ristretto intorno a un nome. La scelta del Padova è Antonio Calabro, pronto a lasciare Carrara per accasarsi in Veneto. Nella giornata di oggi sono arrivati ulteriori conferme.

L'incontro

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, oggi erano previsti nuovi colloqui tra Calabro e il Padova, e sono attesi sviluppi concreti nelle prossime ore, al massimo nei prossimi giorni. Prima di poter dare il via libera all'operazione, però, l'allenatore di Galatina deve risolvere il proprio contratto con la Carrarese (in scadenza il 30 giugno 2027). Si parla della rescissione da tempo, ed è chiara l'intenzione di Calabro di provare una nuova avventura. Nel frattempo, il Padova aveva allargato il proprio range di obiettivi, arrivando a contattare profili del calibro di Davide Nicola, che ha declinato l'offerta in attesa di qualche proposta dalla Serie A, e un profili che cerano di rimanere aggrappati al treno della Serie B, come Giorgio Gorgone - retrocesso con il Pescara. Alla fine, la dirigenza padovana ha scelto Calabro, e l'allenatore sembra aver aperto completamente alla destinazione. Si attendono aggiornamenti da Carrara, ma la risoluzione del contratto di Calabro non è in discussione.

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