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Ivan Juric al Monza. Ultimi dettagli e una leggera attesa per l'ufficialità, ma la scelta è stata fatta e il club brianzolo attende la separazione ufficiale con Paolo Bianco, pronto a dimettersi per andare a Pisa in Serie B. Intanto, tra le stanze di Monzello avanza una clamorosa ipotesi per il ruolo di Direttore Sportivo.

L'accordo

Nella giornata di ieri ci sono stati altri contatti tra Juric e il Monza, e l'incontro è stato positivo. Per poter formalizzare la trattativa è necessaria, in primis, l'uscita di Paolo Bianco, pronto a dimettersi per scendere in Serie B al Pisa. Inoltre, Juric deve risolvere il nodo legato al suo contratto con l'Atalanta. Il croato è stato esonerato il 10 novembre 2025, ma è ancora a libro paga del club bergamasco, e si parla di un contratto importante (2 milioni netti a stagione). Trattativa destinata a ufficializzarsi nelle prossime settimane.

Soluzione "interna" per il DS

L'addio di Burdisso ha costretto i brianzoli a ritornare alla carica per un nuovo Direttore Sportivo, e sta prendendo quota una clamorosa ipotesi legata a Pedro Obiang. Il centrocampista della Guinea Equatoriale è stato uno dei pilastri del Monza di quest'anno, certificato dai 35 gettoni collezionati tra campionato e play-off. La dirigenza del Monza starebbe pensando di affidare la carica di DS a Obiang, in modo tale da avere una figura affiatata con il gruppo squadra. Questo, ovviamente, porterebbe il giocatore a doversi ritirare dal calcio giocato. Obiang affiancherà il Direttore Tecnico, Vallone, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio.

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