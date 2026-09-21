Doppio infortunio in casa Hellas Verona. Il club scaligero ha comunicato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro per Mattia Compagnon e Seid Korac. Per entrambi si prospetta uno stop molto lungo: tempi di recupero stimati intorno ai sei mesi.

Per Korac, acquistato dal Venezia nella sessione estiva - rientrato nell'operazione che ha coinvolto Bella-Kotchap, non filtrava ottimismo già dall'uscita dal campo, avvenuta intorno al decimo minuto, nel match contro il Vicenza. Un brutto movimento del ginocchio, e la richiesta immediata di cambio, avevano già lasciato presagire il peggio, confermato dagli esami. Discorso diverso, invece, per Compagnon. Il classe 2001 era stato escluso dai convocati per un problema al ginocchio che non sembrava grave - come riportato dallo stesso Baroni in conferenza stampa. Gli esami, però, hanno confermato il lungo stop. Compagnon è arrivato nel mercato estivo, dopo essere stato corteggiato a lungo da molti club di Serie B, tra cui il Palermo.

Una batosta per Marco Baroni, che dovrà rinunciare a due giocatori fondamentali per il suo scacchiere per tutto l'arco della stagione.