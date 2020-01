Genoa, Perin sicuro: “Tornato per riconoscenza, non temo le sfide”

Mattia Perin è tornato a vestire la maglia rossoblù.

Dopo una breve parentesi in bianconero, in cui l’estremo difensore era approdato nell’estate del 2018, Mattia Perin è tornato a difendere i pali del Grifone: club in cui lo stesso ha militato per ben cinque stagioni. Una nuova avventura che lo stesso giocatore, in prestito al Genoa fino al termine della stagione, è deciso a cominciare con la carica giusta. A testimoniarlo, il lungo post pubblicato da Perin attraverso il proprio profilo Instagram, nel giorno in cui il club ha ufficializzato il suo ritorno in Liguria.

“Il sapore della sfida, il senso di appartenenza, l’amore per la città, la maglia con cui ho esordito in @seriea, la storia che si respira a Pegli, gli allenatori e le persone che mi hanno visto crescere, l’energia che ti trasmette la Gradinata alle spalle. Questo è quello che mi ha spinto ad accettare questa sfida. Torno da te @genoacfcofficial per riconoscenza, perché dobbiamo esserci utili a vicenda, perché le sfide non mi hanno mai fatto paura e perché sento di dover ridare indietro qualcosa a te e alla tua gente. Mimmo, Stefano, Goran, Davide sono pronto a offrire il mio contributo!”.