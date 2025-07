Ex Palermo, Lucioni da l’addio al calcio giocato: “Lascio uno sport per il quale ho dato tutto me stesso”

”È arrivato quel giorno! Il giorno che ogni sportivo non vorrebbe arrivasse mai. Arriva prima o poi il momento in cui, purtroppo, bisogna fare i conti con i messaggi che il corpo ci manda, a volte troppo diretti, spesso senza mezzi termini. Talvolta brutali. Non sempre è la testa a decidere, capita che sia il nostro corpo a dire basta...e il mio ha alzato bandiera bianca, non ne può Lascio uno sport per il quale ho dato tutto me stesso, per il quale ho nutrito un amore incondizionato. Sempre messo al primo posto. Sopra ogni cosa. Questo sport per me è stato irrefrenabile passione, immenso sacrificio…VITA! Senza far distinzione di colori di maglia o di categoria. Lottando per ogni singolo colore che ho avuto la fortuna e il provilegio di rappresentare! Dedicando ogni energia alla possibilità di migliorarmi ogni giorno. Ringrazio tutti quelli che ho incontrato lungo il mio cammino, dai presidenti ai direttori sportivi, dagli allenatori agli staff medici, dai magazzinieri a tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Un GRAZIE speciale a tutti i compagni di squadra che hanno "combattuto", sofferto e gioito al mio fianco. Ringrazio tutti i tifosi di ogni squadra, che mi hanno sostenuto e incoraggiato. Grazie anche a coloro che (per fortuna in pochi), qualche volta hanno deciso di fischiarmi, ma anche questo ta parte del gioco. Ai miei genitori, Grazie. Per aver creduto in me, sostenendo l'inizio di questo percorso bellissimo. A mia moglie ed i miei figli, Grazie. Più di tutti, negli ultimi 10 anni di carriera mi avete sostenuto e spinto oltre ogni "fatica" quotidiana, sapendo che tra rinunce e silenzi, partenze e poi ritorni, spesso vi ho forse trascurati per la mia passione... il calcio! Cercherò di rientrare in questo splendido mondo, ma da una porta differente. Non un addio, ma un cambio di ruolo. Perché chi ama il calcio, non smette mai davvero di farlo! A presto. Lo Zio”.