Dopo cinque anni si conclude l'esperienza di Chaka Traorè con la maglia del Milan. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il classe 2004 si dovrebbe trasferire al Partizan Belgrado, club serbo, a titolo definitivo in cambio di un indenizzo economico.

Arrivato al Milan giovanissimo dal Parma, Chaka Traorè ha offerto ottime prestazioni nella primavera sotto la guida di Ignazio Abate meritandosi anche l'esordio in massima serie, in cui ha siglato anche due reti: una in campionato contro l'Empoli e una in Coppa Italia contro il Cagliari. Le perfomance dell'costavoriano hanno attirato l'interesse del Palermo, che nel mercato invernale del 2024 decise di prenderlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Con la maglia dei siciliani non ha avuto parecchia fortuna non riuscendo ad incidere particolarmente. Le prestazioni negative hanno portato il Palermo alla decisione di non esercitare il diritto di riscatto. Dopo l'esperienza in Sicilia il classe 2004 è tornato al Milan giocando con la formazione B, militante in Serie D. Dopo i rossoneri hanno deciso di non puntare più su di lui e la cessione a titolo definitivo ne è la piena dimostrazione.

Dunque, Chakà Traorè lascia il Milan dopo cinque stagioni con l'obiettivo di riscattarsi e di offrire le stesse prestazioni che tra il 2021 e il 2024 avevano fatto pensare ad un grande futuro.

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