Empoli, Marino: “I ragazzi hanno lavorato bene, sono pronti. La gara di domani? Vi dico cosa penso”

L’Empoli si prepara in vista della sfida di domani contro lo Spezia.

Pasquale Marino, tecnico dei toscani, è intervenuto presso i canali ufficiali del club azzurro analizzando la situazione dei suoi: “Abbiamo fatto un lavoro con i preparatori durante il lockdown, quando sono tornati al campo i ragazzi erano tutti pronti, il lavoro è stato fatto bene, ma è chiaro che la gara, il campo, i 90′ a intensità elevata sono cose da verificare, incognite che abbiamo noi e tutte le squadre, sono puntai interrogativi, anche perché comunque, per quanto si sia lavorato, non abbiamo forzato troppo per evitare infortuni muscolari: per ora non abbiamo avuto tantissimi problemi, incrociamo le dita e speriamo di continuare su questa strada, anche per vedere come i ragazzi raccoglieranno i frutti di questo lavoro. L’impatto era stato positivi sin dai primi giorni di allenamento, ma ora abbiamo migliorato anche la conoscenza tra di noi: nonostante dal punto di vista tecnico già li conoscessi, li ho conosciuti dal punti di vista caratteriale, posso solo pensare in positivo per quello che trasmettono“.

Alla vigilia della ripresa della Serie B il coach nato a Marsala si esprime sulla stagione: “Si deve avere lo spirito giusto a prescindere da quello che sarà il prosieguo della stagione, dobbiamo ragionare solo di gara in gara avendo la mente quando più libera possibile. Il calendario è impegnativo, lo sappiamo, ora tutte le gare sono difficili, c’è l’incognita della ripartenza ma abbiamo lavorato al massimo delle nostre possibilità. Formazione? Le gerarchie le determina il campo di volta in volta, qua ci sono poche differenze tra gli ipotetici titolari e chi gioca meno, ora poi abbiamo bisogno di tutti, il tour de force ci obbliga a cambiare spesso: chi sarò chiamato in causa dovrà dimostrare il proprio valore. Poi dovremmo essere bravi a gestire le energie. La gara di domani? Dal punto di vista mentale può incidere, chiaramente, ma non è l’ultima o la penultima, avanti a noi ci sono ancora molte partite e non voglio veder perdere entusiasmo e grinta, dobbiamo sfruttare questa occasione che poteva non esserci, la ripresa del campionato non era così scontata: ora però sta a noi“.