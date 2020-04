Di Piazza: “Meritiamo la promozione in Serie C, probabile che la stagione possa finire qui. Ripescaggio? Ho la mia idea”

“Sul campo o meno, la promozione ce la meritiamo“.

Questo il pensiero di Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo, in merito all’attuale situazione che sta attraversando il campionato di Serie D. Il torneo è fermo da più di un mese e mezzo ed ancora leghe e federazione non hanno deciso come muoversi: “Noi preferiremmo vincere sul campo, ma non spetta a noi completare il campionato – ha spiegato l’imprenditore italo-americano i microfoni de Il Giornale di Sicilia -. Sul campo o meno, credo che la promozione ce la siamo meritati e ci spetti“.

Tra le tante ipotesi c’è anche quella che le squadre dilettantistiche non tornino in campo per concludere i tornei: “L’idea che il campionato possa chiudersi qui diventa giorno dopo giorno più probabile. Noi ci adegueremo alle indicazioni della Lega. Come società – ha proseguito Di Piazza – abbiamo seguito tutte le indicazioni della Lega e forse la nostra è l’unica squadra ad avere tutti i propri giocatori ancora in città. Siamo pronti a ricominciare, ma è chiaro che non possiamo riprendere da soli“.

Per il Palermo, tra le possibilità, qualora non si dovesse tornare a giocare, c’è anche quella di fare richiesta di ripescaggio: “Abbiamo sette punti di vantaggio sulla seconda dopo tre quarti di campionato. A parte il Savoia, nessuno ci ha mai messo in discussione. Il problema più grande però è in Serie C, perché potrebbe non iscriversi la metà delle squadre. Potrebbero esserci problemi persino in B“.

Il calcio al momento è in secondo piano, prima bisogna riuscire a superare la crisi sanitaria mondiale legata alla diffusione del coronavirus: “Per quanto qui ci siano più vittime, la percentuale è diversa. C’è una situazione economica migliore rispetto all’Italia, ma anche qui il futuro è incerto. Raccolta fondi? Il feedback da parte della nostra associazione è stato eccellente, perché hanno risposto quasi tutti in modo significativo. In totale abbiamo raccolto ad oggi 81 mila dollari, ma solamente 2.500 sono venuti effettivamente dall’Italia ed è un po’ deludente, perché credo sia giusto che l’Italia e Palermo chiedano solidarietà, però bisogna anche mostrarla. Questo è un punto che mi ha un po’ sorpreso, però non intendo essere negativo. Mi aspettavo solo una risposta più positiva. Il Palermo come società non ha partecipato? Preferirei rispondere con un retorico no comment – ha concluso Di Piazza – lascio che la situazione si commenti da sola“.