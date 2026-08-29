La Cremonese parte con due sconfitte: occhio alla situazione di Giampaolo.

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La Cremonese ha cominciato la Serie B nel peggiore dei modi perdendo le prime due sfide contro Empoli e Modena. A preoccupare non sono solo i risultati ma soprattutto le prestazioni: la formazione lombarda è stata sempre in balia degli avversari non creando occasioni e rischiando in ogni avanzata.

Secondo quanto riportato da TMW, la sconfitta di ieri sera - 0-3 contro il Modena - avrebbe fatto registrare le prime turbolenze attorno al nome di Marco Giampaolo e già la Cremonese avrebbe monitorato il profilo di Sottil per sostituirlo. Il tecnico, reduce da una esperienza al Modena, potrebbe tornare, dunque, in panchina.

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Nessun cambio imminente ma una situazione, quindi, da monitorare.

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