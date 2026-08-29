La Cremonese ha cominciato la Serie B nel peggiore dei modi perdendo le prime due sfide contro Empoli e Modena. A preoccupare non sono solo i risultati ma soprattutto le prestazioni: la formazione lombarda è stata sempre in balia degli avversari non creando occasioni e rischiando in ogni avanzata.

Secondo quanto riportato da TMW, la sconfitta di ieri sera - 0-3 contro il Modena - avrebbe fatto registrare le prime turbolenze attorno al nome di Marco Giampaolo e già la Cremonese avrebbe monitorato il profilo di Sottil per sostituirlo. Il tecnico, reduce da una esperienza al Modena, potrebbe tornare, dunque, in panchina.

Nessun cambio imminente ma una situazione, quindi, da monitorare.