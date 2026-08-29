Il calciomercato del Palermo non è terminato con l'arrivo di Alessandro Gabrielloni dal Como, anzi. Il club rosanero continua a lavorare sul mercato alla ricerca di nuovi rinforzi.

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, il direttore sportivo Carlo Osti avrebbe messo nel mirino Sandi Lovric, centrocampista in uscita dall'Udinese. Il giocatore rappresenterebbe un'opportunità per il centrocampo rosanero, ma prima di poter avviare concretamente una trattativa con il club friulano, il Palermo dovrà necessariamente intervenire sul fronte delle cessioni.

Il motivo è legato al discorso delle liste: il club ha bisogno di liberare uno slot per poter inserire un nuovo giocatore. In questo senso, i principali indiziati a lasciare il capoluogo siciliano sono Emanuel Gyasi e Jérémy Le Douaron, entrambi tra i candidati alla partenza.

Dunque, il mercato del Palermo resta ancora aperto: prima una cessione, poi l'eventuale assalto a Lovric.