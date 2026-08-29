Il Palermo continua a lavorare sul campo, con la trasferta di Arezzo ormai alle porte, ma parallelamente resta attivo sul mercato. Dopo l'arrivo di Mattia Perin, il club rosanero ha definito anche un altro innesto per il reparto offensivo. La sessione estiva entra così nelle sue battute finali, con il Palermo impegnato soprattutto a sistemare la lista degli Over e a definire alcune situazioni in uscita.

È ufficiale l'arrivo di Alessandro Gabrielloni. L'attaccante classe 1994 è un nuovo giocatore del Palermo, arrivato in prestito dal Como. Il centravanti, che nella giornata di ieri aveva completato le visite mediche, sarà il vice Pohjanpalo e rappresenterà una soluzione in più per Filippo Inzaghi nel reparto offensivo. Giornale di Sicilia aveva già raccontato nelle scorse ore dell'imminente chiusura dell'operazione, ora diventata ufficiale.

L'operazione, però, è legata alla situazione della lista. Gabrielloni è un Over 23 e il Palermo ha già esaurito gli slot disponibili per questa categoria. Per poterlo inserire sarà quindi necessario liberare un posto. Il principale indiziato è Jérémy Le Douaron, sempre più vicino alla partenza. L'attaccante francese, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è destinato al Troyes, altro club appartenente al City Football Group, con la formula del prestito.

La situazione di Emanuel Gyasi resta invece da definire. L'esterno è ancora in bilico e, come sottolinea il Corriere dello Sport, il suo ingaggio elevato rende più complicata una possibile cessione. Il giocatore resta comunque tra quelli che potrebbero lasciare Palermo nelle ultime battute del mercato. Anche Giornale di Sicilia conferma che il suo futuro deve ancora essere deciso.

In caso di partenza di Gyasi, il Palermo potrebbe avere ulteriore spazio di manovra per intervenire sul mercato. Per il ruolo di esterno resta infatti percorribile la pista che porta ad Almena, profilo Under che permetterebbe al club di aggiungere una soluzione senza incidere sulla lista degli Over. Lo riferisce Giornale di Sicilia, secondo cui un'eventuale uscita di Gyasi potrebbe aprire anche alla possibilità di inserire un nuovo elemento a centrocampo.

Proprio in mezzo al campo si avvicina inoltre la separazione da Alexis Blin. Il centrocampista è destinato a lasciare Palermo e tra le possibilità c'è il Cesena, anche se, secondo Giornale di Sicilia, sul giocatore sono arrivati apprezzamenti anche dall'estero.

Un'altra uscita riguarda Alessio Buttaro, seguito da Cavese e Pianese. Il Palermo è dunque impegnato a definire diverse situazioni in uscita, necessarie anche per completare gli ultimi movimenti della rosa.

Nel frattempo, il club ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Jesse Joronen, operato alla spalla destra dopo la lussazione rimediata contro il Lecce. L'intervento, come riportato dal Giornale di Sicilia e dal Corriere dello Sport, è perfettamente riuscito. A sostituirlo tra i pali è arrivato Mattia Perin, che sarà subito titolare contro l'Arezzo.

Con Perin e Gabrielloni, dunque, il Palermo ha aggiunto due pedine alla rosa. Adesso l'attenzione della società è rivolta soprattutto alle uscite, con Le Douaron sempre più vicino al Troyes, Gyasi ancora in bilico, Blin verso una possibile separazione e Buttaro alla ricerca di una nuova destinazione. Il mercato rosanero, però, non è ancora completamente chiuso.