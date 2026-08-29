Il mercato di Serie B entra nelle sue ore decisive. Con la sessione estiva ormai prossima alla chiusura, le società stanno completando gli ultimi movimenti per consegnare agli allenatori le rose definitive. Tra operazioni già ufficializzate e trattative ancora da definire, sono diversi i club che hanno accelerato nelle ultime ore, soprattutto per rinforzare attacco, difesa e porta.

Il Cesena è tra le squadre più attive. I bianconeri si preparano a salutare Cristian Shpendi, destinato alla Cremonese, e hanno già individuato i primi rinforzi per il reparto offensivo. È ormai in dirittura d'arrivo il ritorno di Nicholas Pierini, attaccante esterno di proprietà del Sassuolo, reduce dal prestito alla Sampdoria. Pierini aveva già vestito la maglia del Cesena nella stagione 2021/22, in Serie C, contribuendo a rilanciare la propria carriera.

Gazzetta dello Sport sottolinea però che il Cesena è alla ricerca anche di un vero numero nove. Sul tavolo ci sono diversi nomi: il primo è Manuel De Luca, che potrebbe compiere il percorso inverso rispetto a Shpendi, ma nelle ultime ore hanno preso quota anche Gennaro Borrelli del Cagliari e Fabio Abiuso della Carrarese. Borrelli, classe 2000, potrebbe tornare in Serie B dopo l'esperienza con il Brescia, mentre Abiuso è considerato dalla Carrarese un elemento importante e la sua eventuale cessione richiederebbe condizioni particolarmente favorevoli.

Sempre a Cesena è in arrivo anche il centrocampista norvegese Emil Bohinen, classe 1997, proveniente dal Venezia. L'operazione era già stata definita da alcuni giorni e attendeva soltanto gli ultimi passaggi per diventare ufficiale. Gazzetta dello Sport

Movimenti importanti anche in casa Cremonese, che si prepara ad accogliere Cristian Shpendi proprio dal Cesena. L'attaccante albanese rappresenta uno degli investimenti più significativi di queste ultime ore e arriva per dare ulteriore peso al reparto offensivo della formazione grigiorossa.

La Cremonese, inoltre, ha definito un'operazione di prospettiva con l'arrivo dell'ala destra tedesca Adin Licina. Il giocatore, nonostante le numerose richieste, non dovrebbe essere ceduto a titolo definitivo dal club bavarese e la soluzione individuata è quella del prestito alla formazione lombarda. Tuttosport

Si muove anche la Carrarese, protagonista di una vera rivoluzione negli ultimi giorni. Il club toscano ha ufficializzato l'arrivo del portiere Samuel Pizzignacco, classe 2001, dal Monza. L'estremo difensore ha già maturato esperienza in Serie A e Serie B e si candida a diventare subito il titolare della squadra allenata da Gabriele Cioffi.

Sempre la Carrarese ha chiuso con il Catanzaro lo scambio che ha portato in Toscana il terzino destro portoghese Gonçalo Esteves, mentre in Calabria è tornato Marco Imperiale, difensore classe 1999 che lascia Carrara dopo otto anni. Imperiale ha collezionato 192 presenze e due gol con la Carrarese ed è stato uno dei protagonisti della storica promozione in Serie B del 2023/24 e delle successive salvezze. Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport

Prima di Pizzignacco ed Esteves, la Carrarese aveva già ufficializzato gli arrivi di Luka Topalovic, classe 2006, e Jacopo Martini, classe 2004. Il tecnico Cioffi ha descritto Topalovic come un centrocampista di grande qualità ed eleganza, mentre Martini può ricoprire sia il ruolo di mezzala sia quello di play. Corriere dello Sport

Per il Südtirol è invece in arrivo Alvin Okoro. L'attaccante, classe 2004, di proprietà del Venezia, si trasferirà in prestito al club altoatesino. Il giocatore aveva concluso la scorsa stagione alla Juve Stabia, dove aveva avuto modo di affacciarsi alla Serie B. Anche l'Arezzo aveva mostrato interesse per Okoro, ma la trattativa è ormai indirizzata verso il Südtirol. Gazzetta dello Sport e Tuttosport

Proprio l'Arezzo continua a lavorare sul mercato per completare la rosa. Il club toscano cerca un attaccante e tiene in considerazione Leonardo Mancuso, centravanti classe 1992 in uscita dal Mantova. Il giocatore sarebbe ritenuto adatto al tridente della formazione amaranto, costruito attorno ad Alberto Cerri. Gazzetta dello Sport

Sempre per la difesa, l'Arezzo ha messo nel mirino José Luis Palomino, classe 1990, svincolato dopo l'ultima esperienza in Argentina con il Talleres. Il difensore vanta una lunga esperienza in Serie A con l'Atalanta, oltre a quasi 200 presenze nel massimo campionato italiano e 23 apparizioni in Champions League. Il club toscano ha inoltre sondato il terreno per Rejla Obric, giovane difensore sloveno dell'Atalanta Under 23, ma non è scontato che i bergamaschi vogliano privarsi del giocatore. Tuttosport

Il Verona ha invece ufficializzato Gabriele Zappa. Il terzino destro, classe 1997, arriva dal Cagliari in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. L'operazione è stata chiusa proprio alla vigilia del derby contro il Padova e Marco Baroni valuta la possibilità di schierarlo subito titolare. Tuttosport e Gazzetta dello Sport

L'Avellino ha completato l'arrivo di Walid Cheddira. L'attaccante italo-marocchino, classe 1998, si trasferisce a titolo definitivo dal Napoli e ha firmato un contratto fino al 2030. Cheddira, protagonista anche con il Marocco ai Mondiali del 2022, è già stato convocato per la sfida contro il Vicenza. Tuttosport

Gli irpini non si fermano e guardano anche al centrocampo: nel mirino c'è Pontus Almqvist, centrocampista svedese classe 1999 di proprietà del Parma. Tuttosport

Sul fronte Vicenza, è invece ufficiale l'arrivo del portiere Elia Tantalocchi, classe 2004, dalla Sampdoria. Il giovane estremo difensore aveva giocato la scorsa stagione in Serie C con il Campobasso. Tuttosport e Gazzetta dello Sport

La Sampdoria, dal canto suo, continua a lavorare sul mercato per completare l'organico. L'allenatore Bernardo Corradi ha chiesto rinforzi soprattutto in attacco, con la necessità di avere giocatori in grado di ricoprire più ruoli. Nel frattempo è pronto al debutto con la maglia blucerchiata Lorenzo Insigne, che partirà dalla panchina contro la Juve Stabia. Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport

Il Pisa ha salutato il portiere Adrian Semper, ceduto al club saudita Al Fateh. Il club toscano ha reintegrato Simone Scuffet e sta lavorando per riuscire a tesserare in tempo Filippo Pittarello, così da averlo a disposizione per la sfida contro il Catanzaro. Gazzetta dello Sport

Infine, il mercato coinvolge anche la Juve Stabia, che si prepara a lanciare Antonio Di Nardo, mentre il Padova attende il momento giusto per inserire Gabriele Artistico, arrivato dalla Lazio ma ancora alle prese con un problema muscolare. Gazzetta dello Sport

Con pochi giorni ancora a disposizione, dunque, il mercato di Serie B continua a regalare operazioni e intrecci. Dal valzer degli attaccanti che coinvolge Cesena, Cremonese, Arezzo e Carrarese, fino ai nuovi portieri e ai rinforzi per difesa e centrocampo, gli ultimi giorni della sessione estiva potrebbero ancora modificare profondamente gli equilibri del campionato.