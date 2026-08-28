Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Arezzo, valida per la seconda giornata del campionato di Serie BKT 2026/27. L’allenatore rosanero ha parlato del mercato, dell’arrivo di Mattia Perin, delle condizioni della squadra e delle difficoltà della prima trasferta stagionale.

Le Douaron e Gyasi, due giocatori in odore di cessione, verranno convocati per la trasferta di Arezzo? E che giudizio dà sull'arrivo di Mattia Perin?

"Di mercato non parlo, chiaramente oggi non assolutamente, perché ho una cosa molto più importante a cui pensare che è la partita di Arezzo. È una partita molto complicata, che nasconde tantissime insidie. Poi domani faremo la rifinitura: per ora tutti i giocatori che hai detto sono qui e, se domani saranno qui, verranno con noi, come è sempre stato.

Perin è l'ennesima dimostrazione della grande forza della società. Sono molto felice del suo arrivo, in primis perché mi auguro che faccia capire ancora di più a chi non l'ha ancora capito cosa vuol dire giocare nel Palermo e vestire questa maglia. Se un capitano della Juve viene a Palermo vuol dire che Palermo è qualcosa di speciale. Chi è qui deve cercare di tenerselo stretto, molto stretto.

È un giocatore che non scopro certo io. Anzi, ci tengo a fare i complimenti a Mattia Fortin, che ha fatto due partite eccezionali, di grande personalità. Penso che vicino a Perin possa crescere ulteriormente e avere un futuro roseo nel panorama calcistico italiano. Sono molto contento per lui e molto contento dell'arrivo di Perin. Dispiace per Joronen, purtroppo gli è capitata una cosa non preventivabile. Lo aspettiamo presto, però è chiaro che è arrivato un portiere molto importante."