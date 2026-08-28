Il mercato di Serie B entra nella sua fase più calda. A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva, le società stanno accelerando per completare le rose e regalare gli ultimi rinforzi ai propri allenatori. Nelle ultime ore non sono mancati movimenti importanti, con diversi club protagonisti tra acquisti, prestiti e trattative ancora in corso. A fare rumore sono soprattutto Avellino, Padova, Pisa, Juve Stabia e Palermo, ma anche altre squadre continuano a muoversi.

Il colpo più sorprendente è arrivato dall'Avellino, che ha chiuso per Walid Cheddira. L'attaccante, classe 1998, arriva dal Napoli a titolo definitivo per 2 milioni di euro più bonus, con un contratto quadriennale. Il giocatore, che in passato si è messo in evidenza con il Bari fino a conquistare la convocazione con il Marocco per il Mondiale del 2022, torna così in Serie B. Secondo la Gazzetta dello Sport, Cheddira ha raggiunto Avellino per sottoporsi alle visite mediche e ha manifestato la propria soddisfazione per la nuova avventura.

L'Avellino, però, non sembra intenzionato a fermarsi. Il club irpino spera infatti di riuscire a portare in biancoverde anche Riccardo Sottil, attaccante della Fiorentina, con la formula del prestito. La trattativa viene segnalata sia dalla Gazzetta dello Sport sia dal Corriere dello Sport, che raccontano come il club campano sia al lavoro per aggiungere un altro elemento offensivo alla rosa.

Si muove anche il Padova, che ha definito l'arrivo di Gabriele Artistico dalla Lazio. L'attaccante classe 2002 è stato acquistato a titolo definitivo per 3,5 milioni di euro più bonus e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Nella passata stagione Artistico aveva giocato in prestito allo Spezia, realizzando 13 gol in campionato. L'operazione è riportata dalla Gazzetta dello Sport e dal Corriere dello Sport.

Il Pisa ha invece chiuso la lunga trattativa per Filippo Pittarello. L'attaccante classe 1996 lascia il Catanzaro a titolo definitivo: ai calabresi andranno 2 milioni di euro più bonus, fino a un massimo di 500 mila euro, secondo quanto riportato da Tuttosport. Si tratta di un'operazione che pone fine a una delle trattative più lunghe di questa sessione.

Grande protagonista è anche la Juve Stabia, che ha ufficializzato Antonio Di Nardo dal Pescara. Il centravanti classe 1999, autore di 14 gol nella scorsa stagione, ha firmato un contratto fino al 2029. L'operazione, secondo Tuttosport, si aggira sui 2 milioni di euro più bonus. Il club campano ha inoltre annunciato Alessio Sorace, classe 2008, proveniente dal Martina, anche lui con un contratto fino al 2029.

Sempre la Juve Stabia è vicina a un'altra operazione in entrata: il trequartista Cosimo Sibilli, classe 1996, potrebbe lasciare il Bari per trasferirsi a Castellammare. La trattativa è segnalata da Tuttosport, che ricorda anche il ritorno in campo del giocatore dopo una squalifica di otto mesi per scommesse.

Sul fronte Palermo, il direttore sportivo Carlo Osti ha definito l'arrivo di Alessandro Gabrielloni dal Como. L'attaccante classe 1994 si trasferisce in rosanero in prestito e rappresenterà una soluzione alternativa a Joel Pohjanpalo. La Gazzetta dello Sport lo considera un profilo ideale per dare respiro al finlandese, grazie alla sua duttilità e alla sua esperienza. Gabrielloni, reduce dal prestito alla Juve Stabia, ha segnato 20 gol in Serie B nel corso della sua carriera.

L'arrivo di Gabrielloni comporta però la necessità di liberare uno spazio nella lista degli over. Il Palermo dovrà quindi intervenire sul mercato in uscita, con Emmanuel Gyasi indicato dal Corriere dello Sport come il giocatore la cui cessione potrebbe permettere il tesseramento del nuovo attaccante.

Il mercato del Palermo resta quindi strettamente legato alle uscite. Jérémy Le Douaron è destinato al Troyes, mentre rimangono da definire le situazioni di Buttaro, Alexis Blin e dello stesso Gyasi. Per Blin, in particolare, resta concreta la pista Cesena, anche se sono presenti interessamenti dall'estero, come riferito dal Giornale di Sicilia.

Si muove anche il Verona, ormai vicino a Gabriele Zappa del Cagliari. L'accordo viene indicato come prossimo alla chiusura da Tuttosport e dalla Gazzetta dello Sport. L'Hellas continua inoltre a guardare a Luca Mazzitelli del Como, ma deve fare i conti con la concorrenza del Monza. Sempre il Verona resta interessato a Iannoni del Sassuolo, nell'ambito dell'operazione Belghali.

A Cremona, intanto, la Cremonese sta lavorando per regalarsi un importante rinforzo offensivo. Il nome è quello di Cristian Shpendi, attaccante classe 2003 del Cesena: secondo la Gazzetta dello Sport e Tuttosport, l'operazione può concretizzarsi sulla base di circa 4 milioni di euro. Il giocatore ha già 24 gol in 72 presenze in Serie B.

La trattativa per Shpendi potrebbe avere conseguenze anche sul mercato del Cesena, mentre la Cremonese deve contemporaneamente lavorare sulle uscite. Secondo la Gazzetta dello Sport, uno tra Milan Djuric e Manuel De Luca potrebbe infatti lasciare il club.

Tra gli altri movimenti, la Carrarese ha ufficializzato Luka Topalovic, arrivato dall'Inter, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, e Jacopo Martini dal Sudtirol. Il club toscano è inoltre al lavoro per Emil Bohinen del Venezia e per Tommaso Macchioni del Sassuolo, mentre Luca Imperiale torna al Catanzaro. Le operazioni sono riportate da Tuttosport e dalla Gazzetta dello Sport.

Infine, la Sampdoria ha ufficializzato Antoine Makoumbou, centrocampista classe 1998 arrivato in prestito dal Samsunspor con diritto di riscatto. Il giocatore ha ricordato la promozione conquistata con il Cagliari nel 2023 e ha indicato il ritorno in Serie A come obiettivo anche con la maglia blucerchiata. Secondo Tuttosport, la Sampdoria continuerà a cercare rinforzi soprattutto in attacco negli ultimi giorni di mercato.