Mattia Bani è intervenuto a il Corriere dello Sport:

Sta mandando un messaggio al Palermo di oggi?

"Da quando sono arrivato spiego che se la A è “leggibile” in B non funziona così. È una lotta senza esclusione di colpi, ogni giornata accadono sorprese ed è inutile fare progetti a lungo termine. Dirò una banalità: è molto importante la continuità."

Il super Palermo su cosa deve fare affidamento?

"Sulla capacità di mantenere un equilibrio interno. Organico a parte partiamo con un bel vantaggio, il livello di conoscenza che abbiamo dopo un anno con Inzaghi. Anche se adesso abbiamo cambiato modo di giocare con la difesa a 4, abbiamo lo stesso staff e il gruppo portante è quello dello scorso campionato. Le avversarie sono partite male? Sì, ma chi scende dalla A è sempre un passo avanti come bagaglio di esperienza, il Venezia nella scorsa stagione ad ottobre era 6° poi ha fatto il vuoto."

Bani fondamentale ma l'anno scorso frenato dagli infortuni proprio nel momento decisivo.

"Ho avuto due piccoli problemini che mi hanno tenuto fermo, l'ultimo purtroppo il giorno prima dell'ultima di campionato a ridosso dei playoff. È normale che per il vissuto e l'età che ho in certi momenti debba gestirmi negli allenamenti. Ma comunque ho fatto 32 presenze. E adesso sto bene."