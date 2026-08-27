Il mercato di Serie B entra nella sua fase piÃ¹ calda. Con la chiusura della sessione estiva sempre piÃ¹ vicina, le societÃ stanno cercando di completare le proprie rose tra colpi giÃ definiti, cessioni e trattative ancora aperte. Nelle ultime ore sono arrivate diverse ufficialitÃ e non mancano operazioni destinate a tenere banco fino alla fine.

Pisa, doppia cessione: Semper in Arabia e Meister in Inghilterra

IlÃ¨ particolarmente attivo sul fronte delle uscite. Come riferito dal Corriere dello Sport,si trasferirÃ all', formazione della massima serie saudita. Per il portiere croato Ã¨ previsto un trasferimento da circa

Saluta il Pisa anche Henrik Meister, destinato al Derby County, club della Championship inglese. L'attaccante danese partirÃ in prestito con diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro.

Le due partenze hanno conseguenze anche sulle strategie del Pisa. Simone Scuffet, attualmente alle prese con un problema muscolare, non Ã¨ piÃ¹ sul mercato e si giocherÃ il posto da titolare con Confente. Il club toscano, inoltre, continua a cercare un altro centravanti e insiste per Filippo Pittarello del Catanzaro, nonostante la richiesta dei calabresi sia ferma a 2,5 milioni di euro. Corriere dello Sport e Tuttosport.

Juve Stabia, tutto fatto per Di Nardo

LaÃ¨ vicina a completare il proprio reparto offensivo. Secondo il Corriere dello Sport, Ã¨con ilper, che ha giÃ iniziato l'iter delle visite mediche con il club campano.

Ãˆ inoltre alle battute finali il passaggio di Giuseppe Sibilli dal Bari alla Juve Stabia. Resta da capire se, slegato dall'operazione, Kevin Piscopo possa compiere il percorso inverso e tornare in Puglia.

Il direttore sportivo Stefanelli ha inoltre chiuso per il giovane portiere dell'Imolese, Jacopo Ferretti. In uscita, invece, Enrico Piovanello Ã¨ stato ceduto in prestito alla Casertana. Corriere dello Sport.

Carrarese scatenata: fatti Topalovic e Martini

LaÃ¨ tra le societÃ piÃ¹ attive. Come riferito da Tuttosport, sonogli arrivi dei centrocampistidall'dal

Il club toscano ha inoltre messo nel mirino Filippo Bandinelli, mezzala dello Spezia, NicolÃ² Calabrese dell'Hellas Verona e il portiere del Monza Semuel Pizzignacco.

Padova, rilancio per Artistico. Avellino su Girma

Ilcontinua a lavorare perdella. Secondo Tuttosport, il direttore sportivoha rilanciato mettendo sul piatto circaper provare a superare la concorrenza dell'

Il club irpino, nel frattempo, punta Natan Girma della Reggiana, giÃ allenato da Alessandro Nesta.

Verona, idea Barak. Il Pisa insiste per Pittarello

Dopo la sconfitta interna all'esordio, l'continua a muoversi per rinforzare la squadra. Il club ha chiesto allainformazioni su, rientrato in viola dopo il prestito alla

Il Pisa, invece, non molla Filippo Pittarello del Catanzaro. La richiesta dei calabresi resta ferma a 2,5 milioni di euro, ma il giocatore avrebbe giÃ dato il proprio assenso al trasferimento. Tuttosport.

Palermo, Perin ufficiale. Ora si cerca l'attaccante

Tra le operazioni piÃ¹ importanti delle ultime ore c'Ã¨ quella del, che ha ufficializzato l'arrivo didalla. Il portiere Ã¨ stato presentato ai tifosi rosanero al, dove circa mille sostenitori hanno accolto il nuovo acquisto.

«Sono entusiasta e felicissimo di essere quiÂ», ha dichiarato Perin, come riportato da Tuttosport, prima di lanciare un messaggio ai nuovi tifosi: Â«Vinciamo tutti insiemeÂ».

Ora Filippo Inzaghi aspetta un rinforzo per l'attacco. I nomi indicati da Tuttosport sono Alessandro Gabrielloni, del Como, e Manuel De Luca, della Cremonese. Sul primo, perÃ², le indicazioni piÃ¹ recenti riportano Gabrielloni in cima alla lista del Palermo, con una possibile operazione in prestito.

Nel frattempo, Ã¨ diventato ufficiale il trasferimento di Matteo Brunori all'Ascoli, con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto. L'ex capitano del Palermo Ã¨ quindi pronto a iniziare una nuova avventura in bianconero. Tuttosport.

Sampdoria, Makoumbou per il centrocampo. Torna Insigne

Laha accolto, centrocampista arrivato in prestito dal. Il giocatore ha sostenuto le visite mediche a Genova e, secondo Tuttosport, il suo arrivo dovrebbe chiudere almeno momentaneamente il mercato in entrata blucerchiato.

Prima di eventuali ulteriori operazioni, la societÃ dovrÃ perÃ² sistemare alcune situazioni in uscita, con Bellemo, Riccio e Jordan Ferri tra i giocatori con il futuro ancora da definire.

Buone notizie anche per Lorenzo Insigne: l'ex Napoli Ã¨ atteso al rientro in gruppo a Bogliasco e potrebbe trovare spazio nella sfida contro la Juve Stabia. Per la partita resta invece complicato il recupero di Lauritsen, mentre Tuttosport segnala nuovamente Alessandro Gabrielloni come possibile rinforzo per l'attacco blucerchiato.

Arezzo ed Empoli, due nuovi acquisti

L'ha ingaggiato dalil difensore centrale, con un contratto biennale. Percorso inverso per il terzino. L'Empoli, invece, ha preso in prestito dall'esterno. Corriere dello Sport.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, l'Entella ha rinnovato il contratto di Stefano Di Mario fino al 2030, mentre l'Avellino ha ufficializzato Sebastiano Di Paolo, arrivato dal Cagliari in prestito con diritto di riscatto. Il Benevento, infine, ha ceduto in prestito al Campobasso Lorenzo Carfora.

Il mercato di Serie B entra cosÃ¬ nelle sue ultime battute con numerose operazioni ancora da definire. Tra attaccanti cercati, cessioni da completare e colpi dell'ultimo momento, i prossimi giorni saranno decisivi per completare le rose in vista del prosieguo del campionato.