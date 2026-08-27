Mattia Bani è intervenuto al Corriere dello Sport:

Buongiorno Bani, il suo accento toscano ne tradisce la provenienza, eppure non ha mai giocato nella Fiorentina.

"Vero, e non so darmi un perché. Ho cominciato nel mio paese, poi coi viola ho fatto anche un provino, ma assieme ai miei genitori la scelta fu di andare nel settore giovanile del Genoa."

Sa che questa storia la assimila ad un altro grande difensore del Palermo, un campione del Mondo che fu anch'egli capitano rosa?

"Andrea Barzagli, fiorentino come me… Ci ho giocato anche contro quando era nella Juventus, siamo amici ma non mi è capitato di parlare di questo. Vuol dire che Palermo ha un destino."

In quel Genoa baby era compagno di Perin.

"E sono felicissimo di ritrovarlo oggi in rosanero. Un acquisto che la dice lunga sui propositi della società. Quella era una squadra piena di talenti, che aveva vinto il titolo di categoria. Allenatore Ivan Juric."

Fra gli allenatori che le hanno lasciato un segno c'è Sinisa Mihajlovic.

"L'ho avuto a Bologna, eccezionale. Espressivo e sincero, soprattutto per noi difensori i suoi insegnamenti sono stati unici; ero giovane, mi ha aiutato tanto, aumentando la mia autostima."

Sotto le Torri segna 4 gol, si afferma come una promessa ma non rimane.

"Avevo mercato e il Bologna decise di cedermi, sono tornato al Genoa che per me era un richiamo fortissimo."

E col Genoa inizia una favola.

"Sono stati anni non semplicissimi, ma un percorso che mi ha portato anche ad essere capitano di un club storico. Finimmo in B, ma c'era una proprietà nuova, ansiosa di mettersi in mostra. Venne costruita una squadra fortissima per risalire subito: Coda, Gudmundsson, Strootman. La retrocessione era una macchia da cancellare subito. Non partimmo bene, a Palermo perdemmo 1-0, e a me fu annullato un gol ed un altro salvato sulla linea da Brunori. Sapeste quante gliene ho dette quando ci siamo ritrovati compagni."

Alla fine però fu promozione.

"Ma con tante difficoltà; all'inizio stentammo, nonostante fior di campioni arrivammo secondi."