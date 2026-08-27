Il Palermo continua a muoversi sul mercato in vista degli ultimi giorni della sessione estiva. Dopo l’arrivo di Mattia Perin dalla Juventus, ufficializzato nelle scorse ore, la dirigenza rosanero è concentrata soprattutto sul reparto offensivo. L’obiettivo è mettere a disposizione di Filippo Inzaghi un’alternativa a Joel Pohjanpalo, ma prima sarà necessario intervenire sulla composizione della rosa.

Palermo, si cerca un vice Pohjanpalo

Come riportato dal, la priorità delè individuare un attaccante che possa rappresentare una vera alternativa a. I nomi sotto osservazione sono quelli di, attaccante del, e, attualmente alla

La ricerca del nuovo centravanti, però, è legata anche alla necessità di liberare uno slot nella lista degli over. Il Palermo, infatti, deve prima fare spazio per poter inserire un nuovo elemento nella rosa. In questo senso, assumono particolare importanza le situazioni di Emanuel Gyasi e Jérémy Le Douaron.

Proprio Le Douaron continua a essere seguito dal Troyes. Una sua eventuale partenza, così come quella di Gyasi, permetterebbe al club di recuperare uno slot e avere maggiore margine di manovra per l'eventuale arrivo di un nuovo attaccante. Lo riferisce il Giornale di Sicilia.

Almena, operazione più semplice

Un discorso differente riguarda invece. Lo spagnolo, essendo un, non occuperebbe uno degli slot riservati agli over. Un suo eventuale arrivo sarebbe quindi più semplice da gestire dal punto di vista numerico e non richiederebbe necessariamente una cessione.

Il Giornale di Sicilia sottolinea dunque come il lavoro del direttore sportivo Carlo Osti non sia ancora terminato. Oltre alla ricerca dell'attaccante, restano infatti da definire anche le posizioni di Alexis Blin e Alessandro Buttaro, entrambi fuori dal progetto tecnico e destinati a cambiare squadra.

Perin ufficiale, Brunori saluta

Nel frattempo, ilha completato anche l'operazione, arrivato a titolo definitivo dallacon un contratto pluriennale. Il portiere è stato subito presentato ai tifosi rosanero e rappresenta la soluzione individuata dalla società dopo il grave infortunio alla spalla rimediato dain Coppa Italia.

Anche Tuttosport ha confermato l'ufficialità dell'operazione, sottolineando come Perin sia stato presentato davanti a circa mille tifosi nel piazzale del Renzo Barbera. Il portiere ha accolto con entusiasmo il nuovo capitolo della sua carriera: «Sono entusiasta e felicissimo di essere qui», ha dichiarato.

Sul fronte delle uscite, invece, è diventato ufficiale il trasferimento di Matteo Brunori all'Ascoli con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto. L'ex capitano rosanero indosserà la maglia numero 99.

Come raccontato dal Giornale di Sicilia, prima dell'accordo con l'Ascoli era stata valutata anche una possibile operazione con il Cesena, che avrebbe coinvolto Brunori, Shpendi e Blin. La trattativa, però, non ha trovato la concretizzazione definitiva e l'attaccante ha scelto la soluzione marchigiana.

Gli ultimi giorni saranno decisivi

Ilsi prepara quindi ad affrontare gli ultimi giorni di mercato con diverse situazioni ancora da sistemare. La priorità resta l'arrivo di, contra i nomi attenzionati, ma prima bisognerà liberare uno spazio nella lista degli over.

Parallelamente, il club dovrà definire il futuro di Blin e Buttaro, mentre Le Douaron continua a essere seguito dal Troyes. Per Almena, invece, l'eventuale arrivo non comporterebbe lo stesso problema numerico essendo un under.

Il mercato rosanero, dunque, è tutt'altro che concluso: Osti è chiamato a incastrare le ultime operazioni per consegnare a Inzaghi una rosa completa in vista del prosieguo della stagione.