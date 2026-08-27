Mattia Perin si è presentato in conferenza stampa:

Sei qui da poche ore, però ti chiedo, non tanto da un punto di vista tecnico quanto da un punto di vista caratteriale e dei valori umani: c'è una qualità, una caratteristica di questo gruppo che già ti ha particolarmente colpito, impressionato in maniera positiva?

«Io ho visto la partita di Coppa Italia con il Lecce, la partita con la Juve Stabia e secondo me lo strumento più importante che ha il gruppo squadra è proprio questa voglia di soffrire e sacrificarsi tutti insieme.

Soprattutto negli ultimi istanti, nel finale di partita con la Juve Stabia, l'attaccamento che il gruppo aveva per portare a casa il risultato. Questa è una qualità che è difficile da insegnare: o ce l'hai o non ce l'hai.

A me è sembrato che in queste due partite la squadra ce l'abbia e quindi sono rimasto totalmente colpito dall'impegno, dall'abnegazione e dalla volontà di voler soffrire nei momenti in cui si può soffrire della squadra.

Credo che sia la qualità principale che bisogna avere per poter portare avanti il sogno che abbiamo».

Ieri hai deciso di portare i tuoi bambini allo stadio, li hai voluti immergere fin da subito nell'ambiente. Tu hai un contratto pluriennale: quanto ha influito la scelta di Palermo come città e come la conoscevi proprio nell'ambito familiare?

«No, non la conoscevo, perché a parte quando sono venuto a giocare contro il Palermo purtroppo non ci sono mai venuto. Ho voluto che venissero, mi ha fatto una sorpresa mia moglie con i bambini in questa giornata molto importante per me, che venissero comunque a vedere un po' la città.

Adesso sono in giro per Palermo per vedere un po' gli splendori di questa città e voglio che si comincino ad adattare, a vedere la città. Comunque è un cambiamento importante da Torino a Palermo.

I bambini comunque vanno a scuola, hanno le loro amicizie, hanno i loro orari, le loro abitudini, quindi piano piano cercheremo di integrarli nella città.

La famiglia è una cosa molto importante che ti può dare comunque un boost in giornate in cui ne hai bisogno».