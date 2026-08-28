Il Palermo entra nella fase decisiva del mercato. Con l’arrivo di Mattia Perin a coprire l’assenza di Jesse Joronen, il club rosanero è ora concentrato soprattutto sul completamento del reparto offensivo e sulle uscite necessarie per sistemare la lista degli over. L’obiettivo è mettere a disposizione di Filippo Inzaghi una rosa completa in vista della lunga stagione di Serie B.

Il nome più caldo in entrata è quello di Alessandro Gabrielloni. Il Palermo ha individuato nell’attaccante del Como il profilo ideale per offrire un’alternativa a Joel Pohjanpalo. L’operazione, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, è stata definita sulla base di un prestito e il giocatore è atteso oggi per le visite mediche. Un’operazione confermata anche dal Corriere dello Sport e dalla Gazzetta dello Sport, che sottolineano come l’attaccante rappresenti una soluzione di esperienza e duttilità per dare respiro a Pohjanpalo.

Gabrielloni, 32 anni, è reduce da una stagione in prestito alla Juve Stabia e in carriera ha realizzato 20 gol in Serie B, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport. Il suo arrivo permetterebbe a Inzaghi di avere una soluzione diversa nel reparto avanzato, senza mettere in discussione il ruolo di Pohjanpalo.

Per completare l'operazione, però, il Palermo deve prima liberare uno slot nella lista degli over. Il principale indiziato a lasciare il capoluogo siciliano è Emmanuel Gyasi. Il Corriere dello Sport sottolinea infatti che il tesseramento di Gabrielloni è legato alla necessità di liberare uno spazio attraverso la cessione dell'esterno classe 1994.

Sul fronte delle uscite è ormai prossima anche la partenza di Jérémy Le Douaron. L'attaccante francese è destinato a tornare in patria e, secondo il Giornale di Sicilia, il trasferimento al Troyes è in dirittura d'arrivo. La destinazione è confermata anche dalla Gazzetta dello Sport, che ricorda come il Troyes faccia parte della galassia City Football Group.

Il mercato in uscita, però, non dovrebbe fermarsi qui. Il Giornale di Sicilia segnala infatti che resta da monitorare la situazione di Emmanuel Gyasi, così come quella degli altri giocatori ancora destinati a trovare una nuova sistemazione. Tra questi c'è anche Alessio Buttaro, per il quale il club sta valutando le opportunità presenti sul mercato per individuare la soluzione più adatta.

Resta inoltre aperta la situazione di Ignacio Almena. Per l'esterno, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, rimane viva la pista che porta allo spagnolo Almena, mentre a centrocampo continua a essere sul mercato Alexis Blin. Per il centrocampista francese il Cesena rappresenta una destinazione concreta, anche se non mancano interessamenti dall'estero.

Il quadro, dunque, è ancora in evoluzione. Il Palermo ha già individuato in Alessandro Gabrielloni il rinforzo necessario per completare l'attacco alle spalle di Joel Pohjanpalo, ma per chiudere definitivamente l'operazione sarà fondamentale procedere con almeno una delle uscite nella lista degli over. Parallelamente, Le Douaron, Gyasi, Buttaro e Blin rappresentano alcune delle situazioni da definire negli ultimi giorni di mercato.

Fonti: Giornale di Sicilia, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport.